Савелий Коростелёв рассказал, как начал заниматься лыжами

Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал, почему после плавания начал заниматься лыжами.
«В плавание меня отдали для общего развития, а в лыжи я пошел сам. Я помню, что подошел на тренировке к бабушке и сказал: «Хочу тренироваться». Так всё и началось.
Думаю, что окружение сыграло свою роль, потому что я в детстве проводил много времени с мамой, в коллективе сборной. Это не могло не повлиять.
Конечно, хочется чего-то добиться в лыжных гонках. Но на меня никогда и ничего не давило. Бабушка, дедушка, родители тоже никогда ничего не требовали. Медаль Олимпиады — не что-то обязательное, но сейчас, когда я вижу, что у меня получается, очень сильно её хочется», — приводит слова Савелия Коростелёва Sport24.
Наталья Коростелёва, мама Савелия, является бронзовым призёром олимпийских игр в Ванкувере 2010 года. Бабушка, Алевтина Морилова — тренер по лыжным гонкам.
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