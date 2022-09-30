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Александру Большунову доставили домой большой груз. Предположительно, это тредбан

Александру Большунову доставили домой большой груз. Предположительно, это тредбан
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Трёхкратному олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам россиянину Александру Большунову доставили большой груз. Соответствующую фотографию опубликовала в своих социальных сетях бывшая российская лыжница Анна Большунова (в девичестве Жеребятьева), супруга спортсмена.

Можно предположить, что Большунову доставили домой тредбан. Ранее Александр заявлял, что ему необходимо это устройство для тренировок.

«Дождались», — подписала фотографию Большунова.

Фото: из личного архива анны большуновой

Тредбан — это специальное устройство, работающее по принципу беговой дорожки, предназначенное для медико-биологических исследований, оценки физической работоспособности человека.

«В России тредбан — уникальный». Как высокие технологии помогают лыжникам и биатлонистам «В России тредбан — уникальный». Как высокие технологии помогают лыжникам и биатлонистам

Также посмотрите видео, как Вероника Степанова провела необычную лыжную тренировку на песке:

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