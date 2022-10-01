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FIS планирует заменить полуфиналы командного спринта на индивидуальную квалификацию

FIS планирует заменить полуфиналы командного спринта на индивидуальную квалификацию
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На заседании Комитета Международной федерации лыжного спорта (FIS) в Цюрихе (Швейцария) внесено предложение о замене полуфинала командного спринта на индивидуальную квалификацию: каждый лыжник команды будет проходить трассу индивидуально, после чего время обоих спортсменов суммируется. В финал выходят 15 лучших команд. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Чтобы справиться с резко растущими затратами на электроэнергию, Комитет FIS одобрил предложение Федерации лыжного спорта Германии разрешить использовать более короткую петлю, чем 5 км, для соревнований с интервальным стартом.

Другие предложения касаются призовых. Планируется разделение дополнительных призовых в размере 211 750,00 швейцарских франков между лучшими спортсменами общего зачёта Кубка мира. До 326 000 швейцарских франков увеличится призовой фонд «Тур де Ски» для лыжников каждого пола. Призовой фонд победителя молодёжного зачёта U23 поднимут до 6000 швейцарских франков.

Все предложения ещё подлежат утверждению Советом FIS.

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