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Фрида Карлссон готова переехать в Норвегию

Фрида Карлссон готова переехать в Норвегию
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Шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала, что готова переехать жить в Норвегию.

​«Я всегда открыта для чего-то нового. И, честно говоря, Тронхейм – хороший город. У них там, наверное, есть три трассы для катания на роликовых коньках, так что есть очень хорошие предпосылки для моего переезда туда. Это что-то совершенно особенное​», – приводит слова Карлссон Expressen.

В 2025 году в Тронхейме пройдёт чемпионат мира по лыжным гонкам.

Фрида Карлссон, которой 10 августа исполнилось 23 года, является семикратным призёром чемпионатов мира. Ранее лыжница отклонила предложение сборной Швеции в преддверии нового сезона. Также Карлссон является бронзовым призёром в эстафете на Олимпийских играх в Пекине 2022 года.

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