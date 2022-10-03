Фрида Карлссон готова переехать в Норвегию
Поделиться
Шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала, что готова переехать жить в Норвегию.
«Я всегда открыта для чего-то нового. И, честно говоря, Тронхейм – хороший город. У них там, наверное, есть три трассы для катания на роликовых коньках, так что есть очень хорошие предпосылки для моего переезда туда. Это что-то совершенно особенное», – приводит слова Карлссон Expressen.
В 2025 году в Тронхейме пройдёт чемпионат мира по лыжным гонкам.
Фрида Карлссон, которой 10 августа исполнилось 23 года, является семикратным призёром чемпионатов мира. Ранее лыжница отклонила предложение сборной Швеции в преддверии нового сезона. Также Карлссон является бронзовым призёром в эстафете на Олимпийских играх в Пекине 2022 года.
Новость по темеЙонна Сундлинг и Фрида Карлссон могут пропустить Тур де Ски
Комментарии
- 3 октября 2022
-
08:01
- 2 октября 2022
-
14:46
-
13:59
- 1 октября 2022
-
17:00
-
14:50
-
11:50
-
10:32
-
10:06
- 30 сентября 2022
-
17:37
-
13:30
-
11:40
-
11:25
-
11:13
-
11:01
-
10:59
-
10:21
-
09:27
-
08:28
-
08:08
-
08:02
-
07:56
- 29 сентября 2022
-
23:42
-
23:29
-
18:59
-
13:55
-
13:50
-
11:51
-
09:53
-
08:06
-
00:41
- 28 сентября 2022
-
22:58
-
22:18
-
20:59
-
20:29
-
19:06
Партнерский контент