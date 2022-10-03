Фрида Карлссон готова переехать в Норвегию

Шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала, что готова переехать жить в Норвегию.



​«Я всегда открыта для чего-то нового. И, честно говоря, Тронхейм – хороший город. У них там, наверное, есть три трассы для катания на роликовых коньках, так что есть очень хорошие предпосылки для моего переезда туда. Это что-то совершенно особенное​», – приводит слова Карлссон Expressen.



В 2025 году в Тронхейме пройдёт чемпионат мира по лыжным гонкам.



Фрида Карлссон, которой 10 августа исполнилось 23 года, является семикратным призёром чемпионатов мира. Ранее лыжница отклонила предложение сборной Швеции в преддверии нового сезона. Также Карлссон является бронзовым призёром в эстафете на Олимпийских играх в Пекине 2022 года.

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