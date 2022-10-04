Джессика Диггинс впервые рассказала, как смогла преодолеть трудности на Олимпидае-2022

Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, американская лыжница Джессика Диггинс впервые рассказала, как смогла преодолеть проблемы со здоровьем и стресс на Олимпийских играх в Пекине.
«Многие люди считают, что спортсмены всегда сильны как психически, так и физически. Но это не всегда так. Часто именно те проблемы, которые не видны со стороны, являются наиболее сложными и опасными для нашего здоровья и благополучия. Иногда люди чувствуют за собой некоторую вину, им становится стыдно, когда разговор заходит о расстройствах пищеварения, но не стоит этого стесняться.
Я действительно боролась с этой проблемой на последних Олимпийских играх. Я не рассказывала об этом слишком много, но часто плакала в течение месяца перед Играми. Беспокоилась, что тело и мозг не выдержат всего этого давления, которое обрушилось на мои плечи.
Именно поэтому я так благодарна команде, которая меня окружала и поддерживала в этот непростой момент. Я еженедельно встречалась с моим замечательным спортивным психологом, и мы заложили механизмы преодоления трудностей в мой «ментальный ящик». Я общалась каждый день с любимым мужем, моя семья всегда была рядом, а лыжная семья позволяла мне быть собой, даже когда это было не так легко сделать. Тренеры всегда были готовы выслушать меня в трудные минуты. Вместе мы справились с этим и даже добились успеха на Играх. Я убеждена, что именно благодаря удивительной команде, окружавшей меня, я нашла в себе душевные силы противостоять всем трудностям Олимпиады», — написала Диггинс в своих соцсетях.
Джессика Диггинс упала во время тренировки на лыжероллерах.
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