Норвежская лыжница Кальво: не хотим видеть, чтобы Россия правила, как ей заблагорассудится

Норвежская лыжница Анне Кьерсти Кальво прокомментировала слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о том, что организация может допустить до международных стартов россиян, дистанцировавшихся от военной спецоперации на Украине.



Спортсменка поддерживает позицию норвежской федерации, которая призывает не допускать Россию на международные старты и делегация которой недавно бойкотировала ежегодное заседание Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) из-за присутствия там россиян.



«Очевидно, мы не хотим видеть того, чтобы Россия правила так, как ей заблагорассудится, как это делают их лидеры. Если в нашей федерации считают правильным недопускать российских лыжников, то мы поддержим их решение», — приводит слова Кальво Dagbladet.

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