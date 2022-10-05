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Призёр ОИ Пярмякоски высказалась о допуске российских лыжников на Кубок мира

Призёр ОИ Пярмякоски высказалась о допуске российских лыжников на Кубок мира
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Пятикратный призёр Олимпийских игр, семикратный призёр чемпионатов мира финская лыжница Криста Пярмякоски поддержала решение об отстранении российских лыжников от международных стартов.

«Это правильное решение – не пускать сейчас российских лыжников на международные старты. Но ситуация может быть пересмотрена в будущем, если в мире наступят какие-то изменения», — приводит слова Пярмякоски IItalehti.

Напомним, ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов на весь летний сезон-2022. Решение относительно допуска лыжников из России и Беларуси на Кубок мира – 2022/2023 будет принято 22 октября на совете FIS.

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