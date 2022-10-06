Иван Якимушкин забавно сообщил о том, что впервые готовится стать отцом

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в марафоне российский лыжник Иван Якимушкин готовится впервые стать отцом.

Якимушкин опубликовал совместное фото с женой, лыжницей сборной России Ольгой Кучерук. На фото заметно, что Ольга находится в положении.

«Набираю форму к зиме, и любимая набирает», — подписал фото Якимушкин, добавив эмодзи «смех до слёз».

Фото: из личного архива Ивана Якимушкина

На пост Якимушкина отреагировал его коллега по сборной Артём Мальцев. «В одинаковой весовой уже боретесь?» — написал Мальцев в комментариях, добавив эмодзи «смех до слёз».

К грядущему сезону-2022/2023 Якимушкин готовится в группе Юрия Бородавко. Ранее Иван тренировался под руководством российского специалиста Олега Перевозчикова. Помимо личной медали с Олимпиады, Якимушкин является серебряным призёром чемпионата мира — 2021 в эстафете.