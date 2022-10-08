Петтер Нортуг станет биатлонным экспертом на норвежском ТВ

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг станет экспертом по биатлону на норвежском телеканале TV2 в следующем сезоне.
«В молодости он занимался биатлоном, немного разбирается в стрельбе, хотя, наверное, будет лучшим в качестве эксперта по части физики и лыжной техники. Нортуг – хороший пример человека, который может вызвать интерес и ажиотаж», – приводит слова менеджера сборной Норвегии по биатлону Пера-Арне Ботнана VG.
«У него нет подготовки в качестве эксперта по биатлону, но он заинтересован и хочет учиться. Он полностью готов погрузиться в тему, чтобы набраться знаний. Это захватывающе и необычно, и я думаю, что это может получиться очень хорошо», – прокомментировал новость спортивный редактор TV2 Вегард Янсен Хаген.
- 8 октября 2022
-
10:05
-
09:37
- 7 октября 2022
-
23:48
-
15:45
-
15:20
-
14:55
-
09:29
-
08:15
-
00:18
- 6 октября 2022
-
23:30
-
00:11
- 5 октября 2022
-
22:54
-
21:18
-
17:57
-
14:40
-
12:33
-
10:04
-
09:41
- 4 октября 2022
-
15:39
-
13:55
-
13:00
-
10:58
-
10:51
-
10:47
-
10:14
-
09:49
- 3 октября 2022
-
18:28
-
08:32
-
08:01
- 2 октября 2022
-
14:46
-
13:59
- 1 октября 2022
-
17:00
-
14:50
-
11:50
-
10:32