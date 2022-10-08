Петтер Нортуг станет биатлонным экспертом на норвежском ТВ

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг станет экспертом по биатлону на норвежском телеканале TV2 в следующем сезоне.

«В молодости он занимался биатлоном, немного разбирается в стрельбе, хотя, наверное, будет лучшим в качестве эксперта по части физики и лыжной техники. Нортуг – хороший пример человека, который может вызвать интерес и ажиотаж», – приводит слова менеджера сборной Норвегии по биатлону Пера-Арне Ботнана VG.

«У него нет подготовки в качестве эксперта по биатлону, но он заинтересован и хочет учиться. Он полностью готов погрузиться в тему, чтобы набраться знаний. Это захватывающе и необычно, и я думаю, что это может получиться очень хорошо», – прокомментировал новость спортивный редактор TV2 Вегард Янсен Хаген.