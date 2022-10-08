Ушедшую в биатлон лыжницу Анамарию Лампич уговаривают выступить на домашнем ЧМ-2023

Олимпийская чемпионка в личном спринте, двукратная чемпионка мира шведская лыжница Йонна Сундлинг призналась, что она и организаторы чемпионата мира – 2023 в Планице (Словения) уговаривают бывшую лыжницу, а ныне биатлонистку Анамарию Лампич выступить на домашнем турнире по лыжным гонкам.
«Мы пытались её уговорить, когда она была в Планице, у неё достаточно очков FIS, чтобы принять участие в чемпионате мира. Обсуждение пока продолжается, мы надеемся, что сможем её убедить. Она ещё не приняла окончательного решения, но мы надеемся на положительный ответ, и она это знает. Нам обидно, что она отказалась от лыжных гонок, ведь она одна из лучших в спринте. Таких лыжниц становится всё меньше, а мы хотим как можно больше хороших соперниц», — приводит слова Сундлинг Langrenn.
- 8 октября 2022
-
10:05
-
09:37
- 7 октября 2022
-
23:48
-
15:45
-
15:20
-
14:55
-
09:29
-
08:15
-
00:18
- 6 октября 2022
-
23:30
-
00:11
- 5 октября 2022
-
22:54
-
21:18
-
17:57
-
14:40
-
12:33
-
10:04
-
09:41
- 4 октября 2022
-
15:39
-
13:55
-
13:00
-
10:58
-
10:51
-
10:47
-
10:14
-
09:49
- 3 октября 2022
-
18:28
-
08:32
-
08:01
- 2 октября 2022
-
14:46
-
13:59
- 1 октября 2022
-
17:00
-
14:50
-
11:50
-
10:32