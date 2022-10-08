Ушедшую в биатлон лыжницу Анамарию Лампич уговаривают выступить на домашнем ЧМ-2023

Олимпийская чемпионка в личном спринте, двукратная чемпионка мира шведская лыжница Йонна Сундлинг призналась, что она и организаторы чемпионата мира – 2023 в Планице (Словения) уговаривают бывшую лыжницу, а ныне биатлонистку Анамарию Лампич выступить на домашнем турнире по лыжным гонкам.

«Мы пытались её уговорить, когда она была в Планице, у неё достаточно очков FIS, чтобы принять участие в чемпионате мира. Обсуждение пока продолжается, мы надеемся, что сможем её убедить. Она ещё не приняла окончательного решения, но мы надеемся на положительный ответ, и она это знает. Нам обидно, что она отказалась от лыжных гонок, ведь она одна из лучших в спринте. Таких лыжниц становится всё меньше, а мы хотим как можно больше хороших соперниц», — приводит слова Сундлинг Langrenn.