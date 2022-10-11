Министр спорта РФ отреагировал на слова шведок о возможном бойкоте лыжного ЧМ из-за России

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин отреагировал на заявления шведских лыжниц Линн Сван и Майи Дальквист о готовности бойкотировать чемпионат мира – 2023 в Планице (Словения), если Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) допустит до участия в нём россиян.

«Не комментирую отдельные высказывания. Тем более это не заявления официальных лиц той или иной федерации. Недопустимы заявления, которые дискриминируют белорусских, российских или каких-либо других спортсменов, ограничивают их право на участие в соревнованиях.

Мы отдельные позитивные высказывания слышим, которые говорят о том, что без россиян мировой спорт, будь то футбол, биатлон, бокс или борьба, развиваться не может. Следующий год будет важен, будет много соревнований отбора к Олимпийским играм. Многое зависит от позиции Международного олимпийского комитета, который пока сохраняет рекомендации не допускать россиян и белорусов к международным соревнованиям», — цитирует Матыцина «Матч ТВ».

Александр Большунов тренируется на лыжероллерах: