Министр спорта РФ отреагировал на слова шведок о возможном бойкоте лыжного ЧМ из-за России

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин отреагировал на заявления шведских лыжниц Линн Сван и Майи Дальквист о готовности бойкотировать чемпионат мира – 2023 в Планице (Словения), если Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) допустит до участия в нём россиян.
«Не комментирую отдельные высказывания. Тем более это не заявления официальных лиц той или иной федерации. Недопустимы заявления, которые дискриминируют белорусских, российских или каких-либо других спортсменов, ограничивают их право на участие в соревнованиях.
Мы отдельные позитивные высказывания слышим, которые говорят о том, что без россиян мировой спорт, будь то футбол, биатлон, бокс или борьба, развиваться не может. Следующий год будет важен, будет много соревнований отбора к Олимпийским играм. Многое зависит от позиции Международного олимпийского комитета, который пока сохраняет рекомендации не допускать россиян и белорусов к международным соревнованиям», — цитирует Матыцина «Матч ТВ».
Александр Большунов тренируется на лыжероллерах:
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