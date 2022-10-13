Сергей Устюгов — о призовых: если не будет спонсоров, всё равно будем выкладываться на всю

Олимпийский чемпион в эстафете российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, насколько важны для него призовые на внутренних стартах.

В сезоне-2022/2023 российские лыжники пока отстранены от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

«Такого, чтобы я сильно из-за этого переживал, точно нет. Вместе с тем буду только рад, если подтянутся спонсоры. Как это случилось на летнем чемпионате России. У всех есть семьи, которые нужно кормить, одевать и обувать. Но, даже если не будет спонсоров, всё равно мы будем выкладываться на всю. Поверьте, никто не умирал летом на тренировках с мыслью о том, сколько будет зарабатывать зимой на внутренних стартах. Все пахали с желанием стать лучшим в стране. Это — настоящая цель. Остальное — второстепенно. И зарплату мы в любом случае получаем, с голоду не умрём», — приводит слова Устюгова Sport24.