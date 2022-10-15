Вероника Степанова — Рагниль Хаге: собираюсь оставлять тебя за спиной и в будущем

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам россиянка Вероника Степанова ответила норвежке Рагниль Хаге.
Хага, говоря о возможном бойкоте норвежскими лыжницами чемпионата мира – 2023 в Планице, в случае допуска россиянок, «вспомнила», как по дороге домой сидела плечом к плечу со Степановой, а также назвала сюрреалистичным происходящее в России.
«Дорогая Рагниль Хага, единственный раз, когда мы встретились на Олимпийских играх в Пекине, ты могла видеть меня только с этой стороны. Собираюсь оставлять тебя за спиной и в будущем, никакого «сюрреализма», как ты выражаешься», – написала Степанова в своём телеграм-канале.
Фото можно посмотреть в телегам-канале Вероники Степановой.
Также возможность бойкота поддержали норвежки Анна Свендсен и Ане Аппельквист Стенсет, шведки Линн Сван и Майю Дальквист.
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