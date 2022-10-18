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Александр Большунов показал фото с Юрием Бородавко и Иваном Якимушкиным

Александр Большунов показал фото с Юрием Бородавко и Иваном Якимушкиным
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов опубликовал новую запись в своих социальных сетях. На снимке Большунов (второй слева) стоит рядом со старшим тренером сборной России Юрием Бородавко (крайний слева) и серебряным призёром зимних Олимпийских игр 2022 года в марафоне Иваном Якимушкиным.

«Тренируемся с лучшими», — подписал он снимок.

Фото: из личного архива александра большунова

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев. Также Александр занял второе место в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Клебо.

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