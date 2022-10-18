Российский лыжник получил украинское гражданство. В 2017-м он выиграл Универсиаду

Двукратный чемпион зимней Универсиады 2017 года лыжник Валерий Гонтарь покинул Россию. По информации «Чемпионата», спортсмен, которому 27 октября исполнится 29 лет, некоторое время назад получил украинское гражданство, а теперь пытается обосноваться и трудоустроиться в Австрии.

Последний раз Валерий Гонтарь выступал на российских стартах в сезоне-2019/2020. Таким образом, обязательный при смене спортивного гражданства карантин спортсмену отбывать не нужно. В составе сборной России лыжник выступал только на Всемирных Универсиадах. На этапы Кубка мира ему отобраться не удалось.

Подробнее про Валерия Гонтаря можно прочитать в нашем тексте.

Джессика Диггинс упала во время тренировки на лыжероллерах: