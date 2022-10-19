Бородавко — о словах Баха: политика проникла в спорт. МОК не стесняется об этом говорить
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Ранее Бах объявил о продлении санкций против спортсменов из России и Беларуси, введённых после начала конфликта на Украине.
«Сейчас уже никто ничему не удивляется. Мы видим, насколько политика проникла в спорт, и руководители Международного олимпийского комитета, различные федерации не стесняются об этом говорить.
Остаётся надеяться на скорейшее завершение конфликта, после которого будут рассматриваться различные варианты допусков российских спортсменов на соревнования», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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