Бородавко — о словах Баха: политика проникла в спорт. МОК не стесняется об этом говорить

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Ранее Бах объявил о продлении санкций против спортсменов из России и Беларуси, введённых после начала конфликта на Украине.

«Сейчас уже никто ничему не удивляется. Мы видим, насколько политика проникла в спорт, и руководители Международного олимпийского комитета, различные федерации не стесняются об этом говорить.

Остаётся надеяться на скорейшее завершение конфликта, после которого будут рассматриваться различные варианты допусков российских спортсменов на соревнования», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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