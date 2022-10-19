Легков: Бах говорит про олимпийские хартии, но заявляет, что нас не надо допускать. Бред

Олимпийский чемпион 2014 года в лыжном марафоне Александр Легков прокомментировал слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Ранее Бах объявил о продлении санкций против спортсменов из России и Беларуси, введённых после начала конфликта на Украине.
«Для меня продление отстранения наших спортсменов ожидаемо. Я уже говорил ранее, что надежда умирает последней, и все как-то думали, что может быть по-другому.
Не удивлён таким заявлением Баха, всё к этому шло. Он начинает говорить масло масляное. Сначала он говорит, что спорт вне политики, что спортсмены могут тренироваться вне зависимости от политической ситуации. Но, с другой стороны, Бах заявляет, что рекомендует всем отстранить наших спортсменов. Мне это непонятно. Есть олимпийские хартии, и он про них говорит, но в то же время говорит про то, что нас не надо допускать. Бред какой-то. Такой мир у нас сейчас, к сожалению», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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