Ханс Кристер Холунд: надо показать русским, за что мы стоим, и не пускать их на лыжню

Трёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Ханс Кристер Холунд высказал мнение, что сборная России и в новом сезоне должна быть отстранена от Кубка мира. Решение по этому вопросу Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) объявит завтра, 22 октября.

«Россия проводит спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Мы должны показать им, за что мы стоим, и не позволять им выступать на лыжне, словно ничего не случилось», — приводит слова Холунда NRK.

Напомним, FIS, как и многие другие международные федерации, отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).