FIS продлила отстранение российских лыжников на сезон-2022/2023

Международная лыжная федерация (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях на сезон-2022/2023, сообщают скандинавские СМИ со ссылкой на агентство ТТ. Новость сообщил член Совета директоров FIS швед Матс Орьес. По его словам, обсуждения не было, так как всё и так было очевидно.
После начала спецоперации на Украине организаторы этапов Кубка мира – 2021/2022 в Норвегии добились того, чтобы российских лыжников отстранили в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). При этом изначально FIS планировала дать россиянам возможность завершить сезон в нейтральном статусе.
Перед новым сезоном вновь зашла речь о допуске российских лыжников без символики страны. Однако ряд скандинавских стран, среди которых Норвегия, Финляндия и Швеция, заявили, что объявят Кубку мира бойкот в случае допуска россиян.
- 22 октября 2022
-
19:59
-
19:43
-
14:35
-
13:35
-
13:18
-
13:03
-
12:35
-
11:42
-
11:23
-
11:12
-
10:46
-
09:34
-
01:01
-
00:22
- 21 октября 2022
-
23:21
-
19:54
-
15:35
-
09:27
-
09:16
-
09:08
- 20 октября 2022
-
18:23
-
17:57
-
10:22
- 19 октября 2022
-
18:54
-
17:59
-
14:36
-
13:33
-
12:28
-
12:01
- 18 октября 2022
-
22:50
-
19:05
-
18:54
-
18:19
-
15:29
-
14:32