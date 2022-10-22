Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

FIS продлила отстранение российских лыжников на сезон-2022/2023

FIS продлила отстранение российских лыжников на сезон-2022/2023
Комментарии

Международная лыжная федерация (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях на сезон-2022/2023, сообщают скандинавские СМИ со ссылкой на агентство ТТ. Новость сообщил член Совета директоров FIS швед Матс Орьес. По его словам, обсуждения не было, так как всё и так было очевидно.

После начала спецоперации на Украине организаторы этапов Кубка мира – 2021/2022 в Норвегии добились того, чтобы российских лыжников отстранили в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). При этом изначально FIS планировала дать россиянам возможность завершить сезон в нейтральном статусе.

Перед новым сезоном вновь зашла речь о допуске российских лыжников без символики страны. Однако ряд скандинавских стран, среди которых Норвегия, Финляндия и Швеция, заявили, что объявят Кубку мира бойкот в случае допуска россиян.

Российских лыжников выбросили с Кубка мира. Осталось дождаться подробностей. LIVE Российских лыжников выбросили с Кубка мира. Осталось дождаться подробностей. LIVE
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022