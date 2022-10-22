В Госдуме отреагировали на решение FIS отстранить российских лыжников на сезон-2022/2023

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на решение Международной лыжной федерации (FIS) продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях на сезон-2022/2023.

«К сожалению, восторжествовала несправедливость. Надежда была… Думаю, чиновники FIS хотели сохранить российских спортсменов, но лобби скандинавов и некоторых представителей Европы победило: «Не хотим, неудобно себя чувствуем». Какую-то бредятину несут!



Российские спортсмены традиционно оказывают высокую конкуренцию. Если мы вспомним лыжные гонки, фристайл и сноуборд — это основные лыжные дисциплины, где мы не просто конкуренты, а сильнейшие. Наверное, в том числе это тоже имело свою подоплёку при решении.



Но ничего критического не произошло: ребята тренируются, будут выступать и в России, и на международных соревнованиях. Надо пережить непростой период в жизни наших спортсменов. Думаю, своими результатами мы покажем, что то время, пока нас не допускают до крупнейших соревнований, мы зря терять не будем. Будем готовиться», — сказал Свищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.