Британский лыжник: не хочу побеждать и думать: «Это только потому, что нет Большунова»

Британский лыжник Эндрю Масгрэйв оценил решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) отстранить россиян от международных стартов на сезон-2022/2023.

«Отсутствие россиян – шанс улучшить позиции и заработать призовые? То, что не будет россиян, — это дерьмовая ситуация. Я ставлю себя на их место. Возможно, я против военной спецоперации, но боюсь об этом сказать. Я хочу лишь выступать в лыжных гонках, но больше не могу это делать. Это ужасно. С другой стороны, некоторые из них являются частью Росгвардии. Можно ли позволять им соревноваться? До чего же дерьмовая ситуация.

Я бы очень-очень хотел, чтобы русские выступали на Кубке мира. Но, учитывая обстоятельства, можно понять, почему их отстранили. Очень тяжёлая ситуация, и от этого никто не выигрывает. Лично я хочу, чтобы все сильнейшие были в строю. Не хочу побеждать и думать: «Я выиграл только потому, что не было Большунова», — сказал Масгрэйв в подкасте «Faster Skier».