«У меня всего пять человек в команде». Лыжник Черноусов — о работе в сборной Лихтенштейна

Российский лыжник Илья Черноусов, который стал главным тренером сборной Лихтенштейна, рассказал о своей работе.



«Я отвечаю за национальную команду. У меня всего пять человек, парни и девушки, все молодые, могут ещё бегать на молодёжном уровне. Их уровень более-менее интегрирован со швейцарским. Команда молодая, работать, естественно, есть над чем. Мне, наверное, повезло со спортсменами. Они все терпеливые, трудолюбивые, с горящими глазами. Многое в развитии спортсмена зависит не только от тренера, но и от самого спортсмена, от его желания работать.

Мне бы хотелось, чтобы все хотя бы раз пробежали на этапах Кубка мира и почувствовали, что это такое. Скорее всего, выборочно будем участвовать, может быть, пара ребят. Но мне для начала хочется посмотреть их на Континентальном кубке. На самом деле, самый важный старт у нас в сезоне – молодёжный чемпионат мира в канадском Уистлере. Кто там нормально выступит, возможно, и на взрослый чемпионат в Планицу поедет», — сказал Черноусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полностью интервью с Ильёй Черноусовым читайте на «Чемпионате»: