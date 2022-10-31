Шведские лыжники Маркус Грате и Эмма Рибом прекратили отношения

25-летний Маркус Грате и 24-летняя Эмма Рибом, выступающие за сборную Швеции по лыжным гонкам, расстались. Об этом заявил сам Грате в одном из интервью.
«Наши отношения закончились, наверное, месяца полтора назад. Мы до сих пор остаёмся друзьями, так и расстались друзьями. Мы будем встречаться в течение сезона и довольно много тусоваться вместе. Поэтому необходимо убедиться, что всё улажено, что мы проявим уважение друг к другу.
Я болел целый месяц и полностью пропустил тренировки во время коронавируса. Потом болел перед Олимпиадой и по ходу сезона, так что после Олимпиады тренировок вообще практически не было. За три месяца у меня было 40 часов тренировок, если это о чём-то говорит. Для нас это очень мало. По сравнению с предыдущими годами я чувствую, что у меня сейчас лучшая подготовка, чем когда-либо, и чувствую себя более мотивированным, чем раньше», — цитирует Грате Expressen.
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