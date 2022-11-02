Иван Якимушкин показал фото со своей беременной женой Ольгой Кучерук

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022 года в марафоне лыжник сборной России Иван Якимушкин опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен выложил фотографию со своей супругой, которая в настоящий момент беременна. Избранницей Якимушкина стала лыжница Ольга Кучерук. Якимушкин и Кучерук поженились в Тюмени 30 апреля.
«Семья», — подписал он фотографию.
Фото: из личного архива ивана якимушкина
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Якимушкин заработал 459 очков и занял 11-е место в общем зачёте. Лучшим из россиян стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (878 очков), уступивший лишь пятикратному чемпиону зимних Игр представителю Норвегии Йоханнесу Клебо (1375 очков), завоевавшему «Большой хрустальный глобус».
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