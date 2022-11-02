Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Иван Якимушкин показал фото со своей беременной женой Ольгой Кучерук

Иван Якимушкин показал фото со своей беременной женой Ольгой Кучерук
Комментарии

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022 года в марафоне лыжник сборной России Иван Якимушкин опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен выложил фотографию со своей супругой, которая в настоящий момент беременна. Избранницей Якимушкина стала лыжница Ольга Кучерук. Якимушкин и Кучерук поженились в Тюмени 30 апреля.

«Семья», — подписал он фотографию.

Фото: из личного архива ивана якимушкина

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Якимушкин заработал 459 очков и занял 11-е место в общем зачёте. Лучшим из россиян стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (878 очков), уступивший лишь пятикратному чемпиону зимних Игр представителю Норвегии Йоханнесу Клебо (1375 очков), завоевавшему «Большой хрустальный глобус».

Биатлонист Латыпов уверенно обыграл лыжников. Но его результат вычеркнули из протокола Биатлонист Латыпов уверенно обыграл лыжников. Но его результат вычеркнули из протокола
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022