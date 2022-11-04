Норвежский тренер: прыгунов из России будет не хватать на Кубке мира

Тренер сборной Норвегии по прыжкам на лыжах с трамплина Александр Штокль рассказал, что поддерживает общение с российскими тренерами и спортсменами. Наставник признался, что прыгунов из России будет не хватать на Кубке мира.
«Сейчас сложная ситуация. Мы дружим с российскими тренерами и спортсменами, их не хватает. Но до их участия в Кубке мира [в этом сезоне] дело не дошло. Я немного переписывался с ними в соцсетях. Они тренируются в России и провели национальный чемпионат. Они ждут того, чтобы снова стать частью международной лыжной семьи», — приводит слова Штокля Dagbladet.
Сегодня, 4 ноября, в Висле (Польша) стартует Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Российские спортсмены не примут участия в соревнованиях из-за решения Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).
Вероника Степанова провела необычную тренировку на песке:
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