Александр Большунов получил повреждение и не побежит спринт в Ханты-Мансийске

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов получил травму на сборе в Ханты-Мансийске.

Он пропустит спринтерскую гонку в рамках соревнований «Югория. Первый снег», в которых будут принимать участие лыжники сборной России. Спринт пройдёт завтра, 7 ноября, а дистанционная гонка с раздельным стартом 8 ноября.

Фото: Андрей Шитихин/«Чемпионат»

«Я упал во время пробежки на зарядке. Утром было достаточно скользко, подморозило, вот и не удержался. Почувствовал боль в голеностопе. МРТ никаких серьёзных повреждений не выявила, ушиб и небольшое растяжение. Но во время тренировок болевые ощущения сохраняются. По согласованию с тренером решили пропустить спринт», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.