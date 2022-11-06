Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Александр Большунов получил повреждение и не побежит спринт в Ханты-Мансийске

Александр Большунов получил повреждение и не побежит спринт в Ханты-Мансийске
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов получил травму на сборе в Ханты-Мансийске.

Он пропустит спринтерскую гонку в рамках соревнований «Югория. Первый снег», в которых будут принимать участие лыжники сборной России. Спринт пройдёт завтра, 7 ноября, а дистанционная гонка с раздельным стартом 8 ноября.

Фото: Андрей Шитихин/«Чемпионат»

«Я упал во время пробежки на зарядке. Утром было достаточно скользко, подморозило, вот и не удержался. Почувствовал боль в голеностопе. МРТ никаких серьёзных повреждений не выявила, ушиб и небольшое растяжение. Но во время тренировок болевые ощущения сохраняются. По согласованию с тренером решили пропустить спринт», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Биатлонист Латыпов уверенно обыграл лыжников. Но его результат вычеркнули из протокола Биатлонист Латыпов уверенно обыграл лыжников. Но его результат вычеркнули из протокола
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022