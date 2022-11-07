«В Норвегии не всё чисто». Юрий Бородавко — о признании Терезы Йохауг в сокрытии допинга

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал признание норвежской лыжницы Терезы Йохауг о сокрытии допинга. Ранее Йохауг рассказала, что в национальной федерации на неё оказывали давление, пытаясь заставить молчать о применении допинга.
«Это не первый такой случай, Марит Бьорген в своей книге тоже писала о подобном. Это говорит о том, что далеко не всё чисто в Норвегии. Все те люди, которые много лет пытались и до сих пор пытаются очернить российский спорт, должны немедленно уйти в отставку. Их вообще нужно пожизненно от спорта отстранить, ведь они провоцировали спортсменов, с их подачи и были допинг-скандалы.
За сокрытие таких вещей ВАДА должно применить самые строгие санкции. А если этого не будет, то совершенно очевидно, что существует сговор определённых стран, которые так и продолжат скрывать информацию о нарушениях. Бедная Маша Шарапова за какой-то мельдоний по полной программе получила, а за анаболики люди вообще без наказаний остались. Разве это не предвзятое отношение к российскому спорту?» — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Полное интервью с Бородавко читайте на «Чемпионате»:
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