Эстберг сообщила о возвращении на лыжную трассу после двух лет проблем со здоровьем
Поделиться
Двукратная олимпийская чемпионка, норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг сообщила о том, что возвращается на лыжную трассу после двух лет, на протяжении которых испытывала проблемы со здоровьем.
На пресс-конференции в понедельник норвежка заявила, что будет готова к старту сезона в Бейтостолене (Норвегия) 18-20 ноября, а результаты её медобследования положительные.
«Прежде всего я счастлива, что вновь могу заниматься тем, на что потратила столько лет жизни. В любом случае, мне удалось отлично поработать. Очень многое изменилось с апреля-мая по сегодняшний день», — рассказала спортсменка в интервью SVT.
Последние два года 31-летняя у лыжницы были проблемы со здоровьем. Летом 2020 года Эстберг получила стрессовый перелом стопы.
Комментарии
- 7 ноября 2022
-
16:05
-
13:25
-
12:45
-
12:20
-
11:55
-
11:43
-
11:32
-
11:30
-
11:05
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
09:56
-
09:50
-
09:48
-
08:15
- 6 ноября 2022
-
23:15
-
14:08
-
13:57
-
12:51
-
12:36
-
12:28
- 5 ноября 2022
-
22:14
-
00:11
- 4 ноября 2022
-
15:40
-
15:31
-
09:33
-
07:30
- 3 ноября 2022
-
20:44
-
14:20
-
13:02
-
11:08
-
09:52
-
09:51
- 2 ноября 2022
-
08:19
Партнерский контент