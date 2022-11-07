Эстберг сообщила о возвращении на лыжную трассу после двух лет проблем со здоровьем

Двукратная олимпийская чемпионка, норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг сообщила о том, что возвращается на лыжную трассу после двух лет, на протяжении которых испытывала проблемы со здоровьем.

На пресс-конференции в понедельник норвежка заявила, что будет готова к старту сезона в Бейтостолене (Норвегия) 18-20 ноября, а результаты её медобследования положительные.

«Прежде всего я счастлива, что вновь могу заниматься тем, на что потратила столько лет жизни. В любом случае, мне удалось отлично поработать. Очень многое изменилось с апреля-мая по сегодняшний день», — рассказала спортсменка в интервью SVT.

Последние два года 31-летняя у лыжницы были проблемы со здоровьем. Летом 2020 года Эстберг получила стрессовый перелом стопы.