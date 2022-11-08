Спицов прокомментировал победу в разделке коньковым ходом в Ханты-Мансийске

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, российский лыжник Денис Спицов прокомментировал победу в 10-километровой разделке коньковым ходом в Ханты-Мансийске в рамках контрольной тренировки «Югория. Первый снег».

Спицов на 2,6 секунды опередил другого олимпийского чемпиона в эстафете Алексея Червоткина. Третьим к финишу пришёл серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в эстафете Артём Мальцев.

«Я шёл свою гонку, я знал, что мы с Алексеем (Червоткиным — прим.) идём в одни ноги, и прежде всего я старался использовать эту гонку для проработки к дальнейшим стартам. Не тактические игры, скажем так», — сказал Спицов в интервью Телеграм-каналу «На лыжи».

Также Спицов заявил, что не уверен, что без вчерашнего спринта гонка прошла бы легче.

«Не факт, что было бы лучше, поскольку для всех спортсменов нашей группы чем больше стартов тем лучше, тем больше мы набираем форму и соревновательную практику», — добавил Спицов.