Нортуг намерен вернуться на элитный уровень марафонской серии Ski Classics

Двукратный Олимпийский чемпион 2010 года, норвежский лыжник Петтер Нортуг заявил о намерении вернуться на элитный уровень в лыжных гонках.
Напомним, в прошлом сезоне Нортуг принял участие в нескольких соревнованиях Ski Classics в качестве любителя. На этот раз норвежец намерен поучаствовать в качестве спортсмена Pro Tour.
В этом году Петтер Нортуг запустил свою команду Ski Classics Pro Team: Team Northug Crucible. Вместе с младшим братом Эвеном Нортугом в команде теперь, в общей сложности, пять спортсменов: Петтер и Эвен Нортуг, Пол Троан Ауне, Йоханна Хеймдал и Ине Лёвлиен.
В последнее время Нортуг тренируется от 75 до 80 часов в месяц. Это больше, чем перед стартом чемпионата мира в декабре 2018 года.
«Думаю, нам нужно вернуться в 2017 год. Я волновался о том, как мой организм отреагирует (на объём тренировок — прим.). Я устал. Но я надеюсь на поддержку. Мне это нужно, если зимой я собираюсь носить свой стартовый номер», — заявил Нортуг в интервью VG.
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