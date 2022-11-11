Петтер Нортуг отреагировал на слова Клебо о невозможности побеждать на первых этапах КМ

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг прокомментировал слова пятикратного чемпиона ОИ Йоханнеса Клебо. Ранее Клебо дал понять, что ему сложно будет бороться за победы в гонках на первых этапах сезона-2022/2023 Кубка мира. Норвежец ещё в июле получил травму задней части бедра, но до сих пор не восстановился после неё.
«Критический момент, когда вступаешь в сезон с травмой. Каждый день стараешься выздороветь, каждый час оцениваешь, уходит ли повреждение. Идёт гонка на время, чтобы выздороветь. Но в некоторые дни чувствуешь себя хуже, и это воспринимается как кризис.
Несколько удивительно, что он сейчас, по прошествии столь долгого времени, говорит, что у него неприятности. Мы думали, что через 6-8 недель всё будет хорошо», — приводит слова Нортуга TV2.
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