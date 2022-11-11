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Петтер Нортуг отреагировал на слова Клебо о невозможности побеждать на первых этапах КМ

Петтер Нортуг отреагировал на слова Клебо о невозможности побеждать на первых этапах КМ
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг прокомментировал слова пятикратного чемпиона ОИ Йоханнеса Клебо. Ранее Клебо дал понять, что ему сложно будет бороться за победы в гонках на первых этапах сезона-2022/2023 Кубка мира. Норвежец ещё в июле получил травму задней части бедра, но до сих пор не восстановился после неё.

«Критический момент, когда вступаешь в сезон с травмой. Каждый день стараешься выздороветь, каждый час оцениваешь, уходит ли повреждение. Идёт гонка на время, чтобы выздороветь. Но в некоторые дни чувствуешь себя хуже, и это воспринимается как кризис.

Несколько удивительно, что он сейчас, по прошествии столь долгого времени, говорит, что у него неприятности. Мы думали, что через 6-8 недель всё будет хорошо», — приводит слова Нортуга TV2.

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