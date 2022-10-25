«Результаты выглядят нелепо». Каким был бы международный сезон без российских лыжников

Моделируем Кубок мира по лыжам без России: у Норвегии — безраздельное доминирование, у Чехии и Германии – сенсационные медали.

Согласно решению Международной федерации лыжного спорта (FIS), российские лыжники отстранены от международных соревнований на весь сезон-2022/2023. Нетрудно предположить, что это значительно скажется на результатах гонок и зрелищности вида спорта, который в последние годы во многом строился на противостоянии России и Норвегии, а также сражении Большунова и Клебо за «Большой хрустальный глобус».

Но что реально будет, когда российских лыжников уберут?

Чтобы показать ситуацию наглядно, мы решили взять прошлый сезон, вычеркнуть все успехи российских лыжников и посмотреть, что получится.

Норвегия доминирует, у Чехии – сенсационное золото

Начнём с главного турнира прошлого сезона – Олимпиады-2022. Если бы россияне не принимали участия в Играх, норвежские мужчины выиграли бы не пять медалей (2 – 1 – 2) из 14 возможных, а сразу девять (4 – 3 – 2). Скандинавы добрали бы по золоту в эстафете и марафоне.

Что касается Кубка мира, в сезоне-2021/2022 прошли 22 мужские гонки, включая одну эстафету и один командный спринт. 14 из 66 разыгранных медалей или 21% от всех наград достались россиянам. 32 медали (48%) забрали норвежцы.

Без россиян в прошлом сезоне мы бы увидели четыре полных норвежских подиума вместо трёх. Клебо выиграл бы на одну гонку больше (тот самый дебютный спринт сезона, который остался за Александром Терентьевым), а самый причудливый вид обрела бы тройка призёров по итогам гонки преследования в финской Руке, в которой из-за мороза не выступали норвежцы. Золото бы неожиданно забрал чех Михал Новак (который в реальности стал лишь пятым, пропустив перед собой сразу четверых россиян), а серебро и бронзу получили бы Лукас Бёгль (Германия) и Федерико Пеллегрино (Италия).

Также Бёгль смог бы попасть на подиум в знаменитой гонке в гору в финале многодневки «Тур де Ски». Немец финишировал четвёртым, уступив серебряному призёру гонки Денису Спицову чуть более 20 секунд.

Лукас Бёгль Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Общее количество медалей, завоёванных норвежцами в Кубке мира, увеличилось бы с 32 до 38, то есть мужская сборная Норвегии выиграла бы уже 58% от общего числа медалей. Также медальную копилку пополнили бы Франция, Чехия, Германия, Италия и Великобритания.

В этом смысле «малые» лыжные страны могут порадоваться отстранению России. По итогам прошлого Кубка мира им достался 31% от общего числа разыгранных медалей. Без России они бы получили сразу 42%.

Эксперты NRK пошли дальше: они изучили результаты гонок за последние три года и выяснили, что 80% всех медалей чемпионатов мира и Кубков мира завоевали лыжники из России и Норвегии. Очевидно, теперь все остальные будут делить между собой не скромные 20%, а значительно больше.

«Сезон получился бы дерьмовым»

Британец Эндрю Масгрэйв мог бы завоевать третью медаль Кубка мира в карьере, если бы россияне не принимали участие в прошедшем лыжном сезоне. В масс-старте свободным стилем, который прошёл в Оберстдорфе в рамках «Тур де Ски» британец финишировал четвёртым, и, если бы не участие Большунова, который получил серебро, на подиуме оказался бы Масгрэйв. Но, несмотря на это, Эндрю негативно отреагировал на новость об отстранении россиян.

«Отсутствие россиян – шанс улучшить позиции и заработать призовые? То, что не будет россиян – это дерьмовая ситуация. Я ставлю себя на их место. Возможно, я против спецоперации, но боюсь об этом сказать. Я хочу лишь выступать в лыжных гонках, но больше не могу этого делать. Это ужасно. С другой стороны, некоторые из них являются частью Росгвардии. Можно ли позволять им соревноваться? До чего же отвратительная ситуация.

Эндрю Масгрейв Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Я бы очень-очень хотел, чтобы русские выступали. Но, учитывая обстоятельства, можно понять, почему их отстранили. Очень тяжёлая ситуация, и от этого никто не выигрывает. Лично я хочу, чтобы все сильнейшие были в строю. Не хочу побеждать и думать, что выиграл только потому, что не было Большунова.

В лыжных гонках нелепая ситуация. Я посмотрел на общий зачёт прошлого сезона Кубка мира, чтобы понять, как бы он выглядел без россиян, и очевидно, что сезон получился бы отстойным. Впереди меня в дистанционном Кубке находились только россияне, норвежцы, а также Нисканен – вот и всё. Великобритания в этом зачёте четвёртая, но передо мной миллионы россиян и норвежцев. Мы должны что-то сделать, чтобы результаты не выглядели такими нелепыми», – эмоционально высказался Масгрэйв в подкасте «Faster Skier».

Впрочем, таких как Масгрэйв немного. Судя по всему, подавляющее большинство лыжников не будет испытывать никаких угрызений совести и сомнений в победе из-за того, что нет Большунова или других русских.

Но винить их за это нельзя. Можно лишь ждать шанса отыграться.