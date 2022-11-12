Норвежские лыжники заняли весь пьедестал почёта в разделке на соревнованиях в Муонио

В Муонио (Финляндия) прошли гонки с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в рамках предсезонных соревнований. В них принимают участие сборные Норвегии, Германии и Финляндии.
У мужчин разделку выиграл двукратный олимпийский чемпион 2018 года норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер, у женщин — олимпийская чемпионка 2022 в командном спринте немка Катарина Хенниг.
Женщины.
1. Катарина Хенниг (Германия) – 28.02,7.
2. Криста Пярмякоски (Финляндия) – отставание 5,2 секунды.
3. Кертту Нисканен (Финляндия) +10,5.
Мужчины.
1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 24.34,9.
2. Пол Голберг (Норвегия) – отставание 7,8 секунды.
3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +12,1.
Завтра, 13 ноября, в Муонио пройдут гонки с раздельным стартом на 10 км у женщин и 15 км у мужчин свободным стилем.
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