Норвежские лыжники заняли весь пьедестал почёта в разделке на соревнованиях в Муонио

В Муонио (Финляндия) прошли гонки с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в рамках предсезонных соревнований. В них принимают участие сборные Норвегии, Германии и Финляндии.

У мужчин разделку выиграл двукратный олимпийский чемпион 2018 года норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер, у женщин — олимпийская чемпионка 2022 в командном спринте немка Катарина Хенниг.

Женщины.

1. Катарина Хенниг (Германия) – 28.02,7.

2. Криста Пярмякоски (Финляндия) – отставание 5,2 секунды.

3. Кертту Нисканен (Финляндия) +10,5.

Мужчины.

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 24.34,9.

2. Пол Голберг (Норвегия) – отставание 7,8 секунды.

3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +12,1.

Завтра, 13 ноября, в Муонио пройдут гонки с раздельным стартом на 10 км у женщин и 15 км у мужчин свободным стилем.