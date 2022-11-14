Нортуг рассказал, почему решил стать биатлонным экспертом

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг рассказал о своей новой работе в качестве эксперта в биатлонных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Нортуг будет работать на норвежском телеканале TV2. Он уже привлекался к освещению лыжных гонок.

«В биатлоне есть много аспектов, которые привлекли меня как лыжника. Совместный старт, тактические решения и позиционирование на трассе. Я с нететерпением жду возможности начать делиться своими мыслями об этом», — приводит слова Нортуга Dagbladet.

Петтер Нортуг объявил о завершении спортивной карьеры в декабре 2018 года.

Сезон-2022/2023 Кубка мира по биатлону стартует в Контиолахти (Финляндия) 29 ноября. Российские спортсмены отстранены от международных соревнований.