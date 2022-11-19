Источник: на трансляцию 1-го этапа КР по лыжным гонкам были совершены хакерские атаки

На трансляцию первого этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам, который проходит в Хакасии (Вершина Тёи), были совершены хакерские атаки. Об этом сообщает телеграм-канал «Со дна или ко дну?».

Сообщается, что из-за совершённых хакерских атак качество показа финальной гонки на платформе «На лыжи!» в социальной сети ВКонтакте было низким.

Лыжные гонки. Кубок России, 1-й этап. Вершина Тёи. Спринт, классический стиль. Женщины



1. Наталья Непряева – 4.02,44.

2. Вероника Степанова – отставание 1,79 секунды.

3. Алёна Баранова + 2,30.

Лыжные гонки. Кубок России, 1-й этап. Вершина Тёи. Спринт, классический стиль. Мужчины



1. Савелий Коростелёв — 3.53,62.

2. Сергей Ардашев — отставание 0,52 секунды.

3. Илья Порошкин + 0,57.

Ранее Дмитрий Губерниев раскритиковал трансляцию первого этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам, обвинив Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР).