Источник: на трансляцию 1-го этапа КР по лыжным гонкам были совершены хакерские атаки

На трансляцию первого этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам, который проходит в Хакасии (Вершина Тёи), были совершены хакерские атаки. Об этом сообщает телеграм-канал «Со дна или ко дну?».
Сообщается, что из-за совершённых хакерских атак качество показа финальной гонки на платформе «На лыжи!» в социальной сети ВКонтакте было низким.
Лыжные гонки. Кубок России, 1-й этап. Вершина Тёи. Спринт, классический стиль. Женщины
1. Наталья Непряева – 4.02,44.
2. Вероника Степанова – отставание 1,79 секунды.
3. Алёна Баранова + 2,30.
Лыжные гонки. Кубок России, 1-й этап. Вершина Тёи. Спринт, классический стиль. Мужчины
1. Савелий Коростелёв — 3.53,62.
2. Сергей Ардашев — отставание 0,52 секунды.
3. Илья Порошкин + 0,57.
Ранее Дмитрий Губерниев раскритиковал трансляцию первого этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам, обвинив Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР).
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