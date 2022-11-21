Александру Большунову подарили шкуру медведя. Фото

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов получил в подарок шкуру медведя. Соответствующие фотографии выложили в телеграм-канале проекта «На лыжи».
«Подписчики поделились. Вчера Александру Большунову болельщик подарил шкуру медведя.
Виктория рассказала: «Кто подарил, не знаю. Но он прям сильно жаждал подарить эту шкуру, преданный болельщик. На финише его ждал — и увёл-таки подарить.
Александр ему ещё сказал, что можно теперь не бегать с такой шкурой. В шутку, конечно. Болельщик его на охоту приглашал», — отмечается в сообщении.
Посмотреть снимки можно в телеграм-канале проекта «На лыжи».
Напомним, на первом этапе Кубка России в Вершине Тёи Большунов не завоевал медалей. В спринте он стал шестым, а в разделке — четвёртым.
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