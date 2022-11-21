Юлия Ступак обратилась к юным лыжникам
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак опубликовала в своих социальных сетях напутствие юным спортсменам.
«Мои личные тренеры с 10 лет всегда говорили мне: «Юля, никогда ни на кого не смотри, у тебя свой путь». И у меня это получалось. Меня не сбивали чужие поражения и победы, ведь я просто иду по своему пути и смотрю себе под ноги.
Каждому маленькому спортсмену сейчас важно понять: твоя сила исключительно в тебе. Твоя сила и слабость только в голове. И тебе выбирать, какое зерно ты посеешь сейчас. Вокруг всегда будут результаты других (хорошие или плохие), но тебе должен быть интересен исключительно свой результат… Я с вами. Обнимаю», — написала Ступак.
Фото: из личного архива юлии ступак
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