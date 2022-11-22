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Сергей Устюгов выложил фото из машины

Сергей Устюгов выложил фото из машины
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, лыжник сборной России Сергей Устюгов опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен выложил фотографию, сделанную в машине.

Фото: из личного архива сергея устюгова

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов заработал 315 очков и занял 19-е место в личном зачёте. Лучшим среди представителей России стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, заработавший 878 очков и занявший второе место. Победил пятикратный чемпион Олимпийских игр, норвежец Йоханнес Клебо.

Сезон-2022/2023 Кубка мира по лыжным гонкам стартует в Руке (Финляндия). Состязания пройдут с 25 по 27 ноября. Напомним, в настоящий момент российские спортсмены отстранены от международных соревнований.

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