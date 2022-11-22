Александр Большунов показал, как лёжа жмёт 110 кг. Видео

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, россиянин Александр Большунов опубликовал в социальных сетях видео из тренажёрного зала, на котором делает жим лёжа со штангой весом в 110 кг.

В данный момент Большунов находится в Хакасии (вершина Тёи), где прошёл первый этап Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. В спринтерской гонке Большунов вышел в финал, где стал последним из-за сломанной палки. На следующий день Александр принял участие в гонке с раздельным стартом в свободном стиле, где занял лишь четвёртое место.

Сезон-2022/2023 Кубка мира возьмёт старт в финской Руке 25 ноября. Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение российских спортсменов на весь грядущий сезон.