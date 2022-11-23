Нортуг высказался о положительном тесте на коронавирус у Нисканена

Двукратный олимпийский чемпион 2010 года по лыжным гонкам, ныне эксперт издания TV2 Петтер Нортуг прокомментировал положительный тест на коронавирус у трёхкратного победителя Олимпийских игр, финского лыжника Ийво Нисканена. По этой причине финн вынужден пропустить первый этап Кубка мира в Руке (Финляндия).

«Открытие Кубка мира в Куусамо без домашнего фаворита Нисканена уже не будет прежним», — написал Нортуг в соцсетях.

Первый этап Кубка мира сезона-2022/2023 по лыжным гонкам пройдёт 25-27 ноября в Руке.

Петтер Нортуг объявил о завершении спортивной карьеры в декабре 2018 года. В этом месяце Петтер заявил о намерении вернуться на элитный уровень в лыжных гонках. В прошлом сезоне Нортуг принял участие в нескольких соревнованиях Ski Classics в качестве любителя. На этот раз норвежец намерен поучаствовать в качестве спортсмена Pro Tour.