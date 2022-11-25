Стал известен стартовый лист разделки на 10 км у мужчин на Кубке мира в Руке

Опубликован стартовый протокол участников классической разделки на 10 км среди мужчин на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Победитель спринта, норвежец Йоханнес Клебо, начнёт гонку 48-м. Занявший третье место его соотечественник Пол Голберг стартует с 50-й позиции.

Стартовый лист классической разделки на 10 км. Кубок мира. Рука (Финляндия). Мужчины

1. Эдвин Энжер (Франция).

2. Томас Мэлони Уэстгорд (Ирландия).

3. Паоло Вентура (Италия)...

32. Эмиль Иверсен (Норвегия)...

42. Ханс Холунд (Норвегия)...

44. Мартин Ниенгет (Норвегия)...

46. Симен Крюгер (Норвегия)...

48. Йоханнес Клэбо (Норвегия)...

50. Пол Голберг (Норвегия)...

60. Эрик Вальнес (Норвегия)...

68. Вильям Порома (Швеция).

Ранее Йоханнес Клебо высказался о своей победе в спринте на Кубке мира.