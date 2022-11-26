Кершоу рассказал об отсутствии конкуренции в лыжных гонках

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу высказался о перспективах мужских национальных сборных в Кубке мира по лыжным гонкам, а также оценил последствия исключения России из данного турнира.



«У мужчин настоящая катастрофа – нет конкуренции, особенно после отстранения России. Это вне моего понимания. Не могу поверить, во что превратился мой родной вид спорт.



Есть вселенная Норвегии, России. Германия – это уже другая вселенная, то же самое Италия, если говорить о дистанционных гонках. Даже Франция, у которой есть отличные молодые ребята, уступает самой себе образца прошлых лет, когда у них была сильная команда.



Мне что, правда нужно смотреть, как Норвегия занимает первое, второе, третье, пятое, седьмое места, и так весь сезон? А так и будет. Это вгоняет в глубокую депрессию», — цитирует Кершоу подкаст Threshold.

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