Кершоу рассказал об отсутствии конкуренции в лыжных гонках

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу высказался о перспективах мужских национальных сборных в Кубке мира по лыжным гонкам, а также оценил последствия исключения России из данного турнира.
«У мужчин настоящая катастрофа – нет конкуренции, особенно после отстранения России. Это вне моего понимания. Не могу поверить, во что превратился мой родной вид спорт.
Есть вселенная Норвегии, России. Германия – это уже другая вселенная, то же самое Италия, если говорить о дистанционных гонках. Даже Франция, у которой есть отличные молодые ребята, уступает самой себе образца прошлых лет, когда у них была сильная команда.
Мне что, правда нужно смотреть, как Норвегия занимает первое, второе, третье, пятое, седьмое места, и так весь сезон? А так и будет. Это вгоняет в глубокую депрессию», — цитирует Кершоу подкаст Threshold.
- 26 ноября 2022
-
02:41
-
02:17
- 25 ноября 2022
-
22:00
-
21:00
-
20:14
-
18:20
-
18:03
-
17:47
-
17:00
-
16:55
-
16:32
-
16:07
-
16:04
-
14:55
-
13:53
-
13:34
-
12:57
-
12:54
-
12:21
-
10:09
-
09:52
- 24 ноября 2022
-
13:23
-
11:02
-
00:58
- 23 ноября 2022
-
20:33
-
20:13
-
19:33
-
15:07
-
14:10
-
13:01
-
12:30
-
12:14
-
11:44
- 22 ноября 2022
-
22:23
-
19:45