Украинская лыжница не пропускала Эббу Андерссон и едва не лишила её победы

Украинская лыжница Виктория Олех во время гонки не пропускала шведскую лыжницу Эббу Андерссон, едва не лишив её победы в гонке на 10 км на первом этапе Кубка мира — 2022/23.

«Я крикнула, поскольку чувствовала, что могу пройти по хорошей траектории и отлично отработать в гору. Мне казалось, что в тот момент я сражаюсь только с этим подъёмом. И тут я была вынуждена буквально отпрыгивать в сторону, потому что продолжать идти прямо было невозможно.

В конце концов она поняла, чего я хочу, и я смогла сосредоточиться на том, чтобы толкаться в гору. Секунды две я думала: «Нет, это то, что будет решающим?» Я знала, как тяжело будет в конце, и понимала, что нужно будет выкладываться изо всех сил. Когда я включилась в гонку, то почувствовала, что теперь просто должна попытаться удержаться», — приводит слова Андерссон Expressen.

Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

Лыжные гонки. Кубок мира, 1-й этап. Рука (Финляндия). Разделка, классический стиль. Женщины, 10 км



1. Эбба Андрессон (Швеция) — 24.49,6.

2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 5,7 секунды.

3. Катарина Хенниг (Германия) + 13,3.