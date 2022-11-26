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Йоханнес Клебо прокомментировал вторую победу подряд на старте Кубке мира

Йоханнес Клебо прокомментировал вторую победу подряд на старте Кубке мира
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал победу в классической гонке с раздельного старта на 10 км на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

На финише Клебо опередил преследователей на 20 секунд. Накануне Йоханнес выиграл классический спринт.

«Мне повезло, я встал за Масгрэйвом. Быстро подошли к отметке 1,1 км, потом поменялись местами, а дальше я пошёл один. До финишной линии оставалось совсем мало, там работаешь в полную силу. Чувствовал, что контролирую ситуацию. Здорово, что у меня остались силы для последнего круга.

Это важная победа. Здесь, в Руке, всегда интересно проводить гонки с раздельного старта. Мне это нравится, а выигрывать всегда здорово», — приводит слова Клебо TV 2.

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