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Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам, женщины: Венг лидирует, Карлссон — вторая

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам, женщины: Венг лидирует, Карлссон — вторая
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Сегодня, 26 ноября, в Руке (Финляндия) завершилась женская гонка с раздельным стартом классическим стилем на 10 км в рамках первого этапа Кубка мира – 2022/2023. Её победительницей стала шведская лыжница Эбба Андерссон, второй результат показала её соотечественница Фрида Карлссон, тройку призёров замкнула немка Катарина Хенниг.

После этого финиша изменилась расстановка лыжниц в общем зачёте Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины.

1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 168.
2. Фрида Карлссон (Швеция) — 158.
3. Эмма Рибом (Швеция) — 154.
4. Майя Дальквист (Швеция) — 145.
5. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 141.
6. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 123.
7. Катарина Хенниг (Германия) — 116.
8. Йоханна Хагстрём (Швеция) — 113.
9. Виктория Карль (Германия) — 106.
10. Эбба Андерссон (Швеция) — 100.

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