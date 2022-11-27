Петтер Нортуг поздравил Клебо с 50-й победой на Кубке мира, пририсовав к его фото корону

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг поздравил соотечественника, пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо с 50-й победой на этапах Кубка мира.

В социальных сетях Нортуг опубликовал свежее фото Клебо из микст-зоны, пририсовав к нему корону.

Фото: из личного архива Петтера Нортуга

«Поздравляю с победой № 50 на Кубке мира», — подписал фото Нортуг.

Напомним, Клебо, который боролся с травмой бедра на протяжении всего межсезонья, выиграл две гонки за два дня в рамках первого этапа Кубка мира: спринт и классическую гонку с раздельного старта, в которой опередил ближайших преследователей на 20 секунд. Примечательно, что второе место в спринте занял младший брат Нортуга — Эвен.