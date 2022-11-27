«Чтобы ремонт закончился!» Большунов, Ступак и другие поздравили Бородавко с днём рождения

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) опубликовала в социальных сетях видео, на котором спортсмены группы тренера сборной России Юрия Бородавко поздравляют наставника с днём рождения. Вчера, 26 ноября, Бородавко исполнилось 63 года.

Лыжники приготовили Бородавко торт со свечками. В частности, в ролик попал момент, на котором трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не с первого раза взрывает хлопушку.

«Ура! Чтобы ремонт закончился», — пожелали лыжники Бородавко.

Напомним, 27-летняя Ступак готовилась к новому сезону в группе Бородавко. Она вынужденно перешла к нему от покинувшего сборную России Крамера. Сейчас он тренирует сильнейшую группу сборной Италии.