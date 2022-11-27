Александр Большунов показал, как стоит на сильном морозе в одних трусах

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, россиянин Александр Большунов опубликовал в социальных сетях впечатляющее фото из Хакасии (вершина Тёи), где проходят первые два этапа Кубка России – 2022/2023. В кадре Большунов позирует лишь в трусах.

«-31 градус», — подписал фото Большунов.

Фото: из личного архива Александра Большунова

В рамках первого этапа в спринтерской гонке Большунов вышел в финал, где стал последним из-за сломанной палки. На следующий день Александр принял участие в гонке с раздельным стартом в свободном стиле, где занял лишь четвёртое место.

Сезон-2022/2023 Кубка мира взял старт в финской Руке 25 ноября. Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение российских спортсменов на весь грядущий сезон.