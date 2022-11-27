Видеообзор уверенной победы Карлссон в гонке преследования на Кубке мира
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В Руке (Финляндия) прошла женская гонка преследования в свободном стиле на 20 км в рамках первого этапа Кубка мира – 2022/2023. Её победительницей стала чемпионка мира 2019 года в эстафете, шведская лыжница Фрида Карлссон.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами гонки.
Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.
Лыжные гонки. Кубок мира, 1-й этап. Рука (Финляндия). Гонка преследования, свободный стиль. Женщины, 20 км
1. Фрида Карлссон (Швеция) — 49.55,3.
2. Эбба Андерссон (Швеция) — отставание 33,3 секунды.
3. Тириль Уднес Венг (Норвегия) + 1.11,6.
4. Хейди Венг (Норвегия) + 1.12,0.
5. Силье Теодорсен (Норвегия) + 1.12,2.
6. Рози Бреннен (США) + 1.12,3.
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