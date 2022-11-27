Швеция подала протест на дисквалификацию Калле Хальфварссона

Сборная Швеции подала протест на дисквалификацию лыжника Калле Хальфварссона по итогам 20-километровой гонки преследования в свободном стиле у мужчин на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Об этом сообщил менеджер сборной Андерс Быстрём.

«Нам сказали, что дорожная разметка будет действовать на спуске с холма, но не на холме. Мы чувствуем, что получили неправильную информацию. Сейчас мы подали протест, но он не будет принят, потому что его рассматривают те же самые судьи. Это кажется немного безнадёжным. Позор. Калле проводит такую ​​хорошую гонку и ничего не получает», — приводит слова Быстрёма Expressen.

Напомним, Хальфварссон приехал к финишу третьим, однако во время гонки швед обгогнал соперников за пределами трассы. Таким образом, третье место достанется итальянцу Федерико Пеллегрини. Первым к финишу пришёл норвежец Йоханнес Клебо.