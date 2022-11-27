Швеция подала протест на дисквалификацию Калле Хальфварссона

Сборная Швеции подала протест на дисквалификацию лыжника Калле Хальфварссона по итогам 20-километровой гонки преследования в свободном стиле у мужчин на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Об этом сообщил менеджер сборной Андерс Быстрём.
«Нам сказали, что дорожная разметка будет действовать на спуске с холма, но не на холме. Мы чувствуем, что получили неправильную информацию. Сейчас мы подали протест, но он не будет принят, потому что его рассматривают те же самые судьи. Это кажется немного безнадёжным. Позор. Калле проводит такую хорошую гонку и ничего не получает», — приводит слова Быстрёма Expressen.
Напомним, Хальфварссон приехал к финишу третьим, однако во время гонки швед обгогнал соперников за пределами трассы. Таким образом, третье место достанется итальянцу Федерико Пеллегрини. Первым к финишу пришёл норвежец Йоханнес Клебо.
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